Viel Regen in der Schweiz - Streckenunterbruch im Tessin, Schnee bis in mittlere Lagen möglich

Laut Meteonews bleibt das Wetter in der Schweiz bis Mittwoch tiefdruckbestimmt. Regional ist mit viel Regen zu rechnen – vor allem im Süden. In Robiei sind seit Samstag bereits über 200 mm gefallen. Und in der Nacht auf Mittwoch wird die Schneefallgrenze zum Thema, wie die Meteorologen am Dienstag twittern.