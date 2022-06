Zürich: Street Parade ist mit neuem Motto und Artwork zurück

Am 13. August wird in Zürich wieder gefeiert.

Die Street Parade ist zurück. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am 13. August die grösste Techno-Veranstaltung der Welt wieder statt. «Wir sind überglücklich», sagt Joel Meier, Präsident vom Verein Street Parade Zürich. Das Motto dieses Jahr: «THINK». Damit wollen die Veranstalter die Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken auffordern. «Unsere Gesellschaft bildet oft Meinungen, ohne die Hintergründe zu kennen. Wir streben jedoch ein friedliches Zusammenleben aller an. Dafür müssen sich die Menschen Wissen aneignen und dieses reflektieren», so Meier.