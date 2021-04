Nun soll die CS weitere Boni in der Höhe von hunderten Millionen Franken streichen, berichtet die Zeitung Financial Times.

CEO Thomas Gottstein (Bild) und Verwaltungsratspräsident Urs Rohner verzichten auf Boni in Millionenhöhe.

Die Credit Suisse hat in den letzten Wochen herbe Verluste einstecken müssen.

Die Credit Suisse will Boni in der Höhe von mehreren hundert Millionen Franken streichen.

Die Credit Suisse (CS) erwartet in den ersten drei Monaten im Jahr 2021 Verluste in der Höhe von über 900 Millionen Franken. Verantwortlich dafür waren Skandale um den kollabierten Hedgefonds Archegos Capital Management und die insolvente Bremer Bank Greensill .

CS-CEO Thomas Gottstein und Verwaltungsratspräsident Urs Rohner verzichten deswegen auf Boni in Millionenhöhe . Nun sollen weitere CS-Banker ohne den Geldregen aus dem Bonustopf auskommen müssen, wie die Financial Times berichtet. Die Rede ist von hunderten Millionen Franken.

Im Bonus-Pool der Credit Suisse befinden sich über 3 Milliarden Franken. Wie viel davon gestrichen wird, soll gemäss der Financial Times mit den Quartalszahlen von nächster Woche offengelegt werden.

«Mit Fixlöhnen wäre das nicht passiert»

Am 30. April findet die Generalversammlung der Credit Suisse statt. «Das muss für die Führungsetage eine Nullrunde geben», sagt Minder. «Die Aktionäre müssen die Vergütungssumme zurückweisen.» Weder einen Fixlohn noch einen Bonus soll es für die CS-Spitze geben. «Die haben in den letzten Jahren genug verdient», so Minder.