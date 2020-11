In der Nacht auf Sonntag ist es in der Gemeinde Werthenstein zu einem Wolfsriss gekommen. Auch von der Sichtung eines Wolfes in der Gemeinde Kriens wird berichtet.

1 / 5 Ein Wolf soll im Gebiet Rengg der Gemeinde Werthenstein ein Schaf aus einer Herde gerissen haben. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Der zuständige Wildhüter Daniel Schmid rät, die Tiere über Nacht im Stall zu halten um diese zu schützen. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Bereits drei Wochen vorher sei es in diesem Gebiet zu einem Wolfsriss gekommen. Die DNA-Analysen sollen zeigen, ob es sich um dasselbe Tier handelt. Google Maps

Darum gehts In der Gemeinde Werthenstein wurde in der Nacht auf Sonntag ein Schaf gerissen.

Bereits drei Wochen zuvor kam es in diesem Gebiet einen Wolfsriss.

In der Gemeinde Kriens wurde am Samstag ein Wolf gesichtet.

Im Gebiet Rengg in der Gemeinde Werthenstein wurde in der Nacht auf Sonntag ein Schaf gerissen. Wie der zuständige Wildhüter Daniel Schmid auf Anfrage der Luzerner Zeitung berichtet, weisen die Spuren am getöteten Tier eindeutig auf einen Wolf hin. Schmid hat vor Ort DNA-Proben entnommen, die nun ausgewertet werden um den Befund zu bestätigen.

Die Dienststelle für Landwirtschaft und Wald (lawa) des Kantons Luzern hat daraufhin am Sonntag den Wolfsalarm ausgelöst. Dabei handelt es sich um eine SMS Nachricht die an Schaf- und Ziegenhalter im Kanton Luzern und zusätzlich an einige Behördenmitglieder und anderweitig Involvierte geht.

Wolf in Kriens gesichtet