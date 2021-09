Arbeitsniederlegung : Streik bei der Deutschen Bahn hat Auswirkungen auf die Schweiz

Seit dem frühen Morgen läuft die dritte Streikrunde der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer im Personenverkehr. Diese soll bis am Dienstag dauern.

Dritter und längster Streik: Die Züge in Hagen stehen still. (Archivbild)

Die GDL hatte am Montag den dritten und bislang längsten Streik im Tarifstreit mit der Bahn angekündigt. Der Ausstand soll demnach am Dienstag um 02.00 Uhr enden. Die Bahn will während der Streiktage sicherstellen, dass im Fernverkehr rund ein Viertel der Züge des normalen Fahrplans angeboten wird. Im Regional- und S-Bahnverkehr peilt das Unternehmen ein Angebot von etwa 40 Prozent an.