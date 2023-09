Streik in Hollywood: Vorläufige Einigung erzielt

Wie die mächtige US-Autorengewerkschaft (WGA) in einem Schreiben mitteilt, sei nun eine vorläufige Einigung über einen neuen Mindestrahmenvertrag erzielt worden.

Getty Images via AFP

Filmschaffende in Hollywood streiken und fordern unter anderem eine bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Branche.

Die Drehbuchautoren der US-Film- und Fernsehindustrie haben nach einem monatelangen Streik eigenen Angaben zufolge eine Einigung mit den Studios erzielt, die ihnen eine Wiederaufnahme der Arbeit ermöglichen könnte. «Wir haben eine vorläufige Einigung über einen neuen (Mindestrahmenvertrag) 2023 erzielt», hiess es in einem Schreiben der mächtigen US-Autorengewerkschaft (WGA) an ihre Mitglieder, das der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag (Ortszeit) vorlag.