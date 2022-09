Kloten ZH: «Streik wäre Ultima Ratio» – Wütende Swiss-Piloten fordern Verbesserungen

Am Donnerstag fand ein Protestmarsch der Swiss-Pilotinnen und -Piloten in Kloten ZH statt.

Am Donnerstag fand ein Protestmarsch der Swiss-Pilotinnen und -Piloten in Kloten ZH statt. Ab 13 Uhr versammelten sich die Mitglieder des Pilotenverbands Aeropers am Zentrum Schluefweg, um zur Swiss-Zentrale am Obstgarten zu marschieren. «Wir haben heute unseren Mitgliedern die Chance gegeben, der Geschäftsleitung zu zeigen, wie unzufrieden sie sind», sagt Thomas Steffen, Vorstand und Sprecher beim Pilotenverband Aeropers.