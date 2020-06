Frauenstreik 2020

Streikende wollen Zürich mit Binden bekleben

Dieses Jahr wird wieder für die Gleichstellung demonstriert. Aufgrund der Corona-Lage wird es jedoch keine grossen Kundgebungen geben. Lesen Sie, welche Alternativen geplant sind.

Über 500 ’ 000 Menschen nahmen vor einem Jahr schweizweit am ersten Frauenstreik seit 1991 teil. Es war die grösste Demo seit Jahrzehnten. Zum Jahrestag am Sonntag sollen jedoch keine grossen Kundgebungen stattfinden. Dies, obwohl laut den Organisatoren die «Corona-Krise die ohnehin herrschenden Missstände verstärkt und noch klarer sichtbar gemacht hat». Der Grund: Der Bundesrat erlaubt wegen de s Corona v irus bisher nur Ansammlungen mit bis zu 300 Personen – Voraussetzung sind Schutzkonzepte.

Unbewilligte Aktionen

Daneben finden allein in Zürich rund ein Dutzend organisierte Events als Alternative zur grossen Kundgebung statt. Dazu gehört etwa Beklebung der Stadt Zürich mit Binden und feministischen Forderungen. Auch wollen die Streikenden wieder um 15 . 24 Uhr, also zum Zeitpunkt, an dem arbeitende Frauen aufgrund der Lohnunterschiede eigentlich nicht mehr entlöhnt werden, gemeinsam fünf Minuten Lärm machen. «Wir schreien, singen, spielen Musik, hören Radi o ( Anm. der Red.: das feministische Streikradio), sind laut – im diesjährigen gemeinsamen Moment soll unsere Frustration und Wut zum Ausdruck kommen», heisst es auf der Website.

Postenlauf und Sternmarsch

In Basel wurden den Organisatoren fünf Plätze bewilligt, an denen die Teilnehmer «stressfrei und unter Einhaltung des Corona -S chutzkonzepts» streiken können. Die Bitte dazu: «Nehmt bitte Masken mit, haltet Abstand und achtet aufeinander.»

In St. Gallen etwa wollen die Streikenden bereits am Samstag am Sternmarsch teilnehmen und dann im Stadtpark picknicken. So soll in Gruppen von maximal 15 Personen von verschiedenen Standorten aus gestartet werden.