Deutschland streikt – das bedeuten die Ausfälle für die Schweiz

1 / 3 In Deutschland wird gestreikt: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im Tarifstreit zu bundesweiten Warnstreiks im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen. IMAGO/Wolfgang Maria Weber Auch an den deutschen Flughäfen Hamburg und Düsseldorf wird gestreikt. Flüge zwischen Zürich und Düsseldorf werden komplett gestrichen, aus der Schweiz ist es hingegen noch möglich, nach Hamburg zu fliegen. imago images / Future Image Der Bahnverkehr der Schweiz sollte hingegen höchstens marginal beeinträchtigt werden. Züge, die vom Ausland in die Schweiz fahren, werden aber selbstverständlich an der Landesgrenze durch Züge der SBB ersetzt. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Am Donnerstag und Freitag streiken die deutschen Transportunternehmen.

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr vollständig einstellen, auch Flughäfen werden streiken.

Betroffen sind auch Flüge von und nach Zürich.

Deutschland wird lahmgelegt: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im Tarifstreit mit rund 50 Eisenbahnunternehmen für diesen Freitag zu bundesweiten Warnstreiks im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen. Die Beschäftigten sollen zwischen drei Uhr morgens und elf Uhr am Vormittag die Arbeit niederlegen. Der Grund dafür ist ein laufender Tarifstreik. Betroffen sind Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge im ganzen Land.

Die Auswirkungen auf der Schiene dürften wie bereits Ende März erheblich sein. Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr am Vormittag vollständig einstellen. Ab 13 Uhr soll er zwar schrittweise wieder anlaufen. «Dennoch ist am Freitag bis in die frühen Abendstunden mit bundesweiten Auswirkungen des Streiks auf die ICE- und IC-Züge zu rechnen», hiess es.

Auch an Flughäfen wird gestreikt

Doch nicht nur die Bahnen streiken: Die Schwestergewerkschaft Verdi hat im Rahmen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst für Donnerstag und Freitag an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Hamburg zu Warnstreiks im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen Warnstreiks angekündigt. «Es ist im Zusammenhang mit dem Streik mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder -streichungen zu rechnen», warnte die Gewerkschaft am Dienstag.

Auch an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Hamburg müssen sich Fluggäste auf deutliche Behinderungen einstellen. «Nach aktuellem Stand werden rund 700 Abflüge an den Flughäfen DUS, HAM + CGN nicht stattfinden», teilte der Flughafenverband ADV am Mittwoch mit. Betroffen sind rund 100’000 Fluggäste.

Schweiz betroffen

Von den Streiks in Deutschland ist auch die Schweiz betroffen. Wer am Donnerstag oder Freitag von Hamburg zurück nach Zürich fliegen will, sollte seinen Aufenthalt wohl besser noch um einige Tage verlängern. Die Flüge von Zürich nach Hamburg werden hingegen durchgeführt. Flüge von und nach Düsseldorf sind an beiden Tagen komplett gestrichen. Wie Swiss auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt, werden für die betroffenen Fluggäste derzeit Alternativen gesucht.

Der Bahnverkehr der Schweiz sollte hingegen höchstens marginal beeinträchtigt werden. «Das Ausmass des Streiks in Deutschland ist derzeit aber noch unklar», so die SBB gegenüber 20 Minuten. Züge, die vom Ausland in die Schweiz fahren würden, würden aber selbstverständlich an der Landesgrenze durch Züge der SBB ersetzt. So werde gewährleistet, dass die Auswirkungen des Streiks für die Schweiz gut abgefedert würden.

Bist du von den Streiks betroffen? Ja, ich wollte in diesen Tagen zurück in die Schweiz fahren. Ja, mein Flug wurde gestrichen. Nein, ich wage mich unter solchen Umständen doch nicht nach Deutschland. Ich wusste bis jetzt noch gar nichts von den Streiks.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.