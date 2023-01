Frankreich: Streiks wegen geplanter Rentenreform von Macron

Paris : Streiks und Demos in Frankreich gegen Rentenreform von Macron

In Frankreich gehen am Donnerstag Tausende Menschen auf die Strasse, um gegen Macrons geplante Rentenreform zu demonstrieren.

Mit landesweiten Streiks und Demonstrationen protestieren an diesem Donnerstag Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Frankreich gegen die von Präsident Emmanuel Macron geplante Rentenreform. Die meisten Züge werden nach Angaben der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF nicht fahren, 20 Prozent der Flüge vom Flughafen Paris Orly wurden abgesagt. Beschäftigte in Stromversorgungsunternehmen wollen ebenso die Arbeit niederlegen wie Vorschul- und Grundschullehrkräfte. Mehr als 200 Kundgebungen sind in ganz Frankreich angekündigt, an der zentralen in Paris wollen alle Gewerkschaften teilnehmen.