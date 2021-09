Tiefe Beteiligung - Streiks und Streit – Schulen haben Ärger mit Corona-Massentests

So ist die Test-Beteiligung in den Kantonen

Die Beteiligung an Massentests schwankt gemäss einer Umfrage unter verschiedenen Kantonen stark. «In Schwyz nehmen im Durchschnitt 56 Prozent der Schülerinnen und Schüler an den Spucktests teil», sagt Patrick von Dach vom Bildungsdepartement. Auf dem Land sei die Beteiligung zudem tiefer – in einer Gemeinde liege sie nur bei 13 Prozent. Im Kanton Obwalden nehmen laut dem Gesundheitsamt zwischen 60 und 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler an den Tests teil; in Bern sind es gemäss der Bildungsdirektion rund zwei Drittel. In Aargau und Zürich gibt es dagegen keine Zahlen zur Beteiligung. In Luzern nehmen laut Regula Bucher vom Bildungsdepartement rund drei Viertel der Schülerinnen und Schüler teil: «Das ist ein guter Wert, die Durchführung der Massentests klappt so weit.»