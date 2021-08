Spurs-Star schwänzt Training - Streikt sich Harry Kane zu Man City?

An der EM führte Kane England als Captain bis in den Final, den die Three Lions gegen Italien verloren haben.

Bahnt sich da die nächste Transferposse um einen Superstar an? Gemäss mehreren übereinstimmenden Medienberichten soll Englands Star-Stürmer Harry Kane am Montag nicht wie geplant ins Training der Tottenham Hotspur eingestiegen sein. Der Captain der Three Lions hätte ursprünglich mehrere Tests absolvieren und am Dienstag das Training bei den Spurs aufnehmen sollen. Laut Berichten soll es sich dabei um die freie Entscheidung von Kane selber handeln und nicht etwa um eine coronabedingte Absenz.