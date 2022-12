Streit an Weihnachten: Tipps für ein entspanntes Fest

Seit wir denken können, ist Weihnachten ein emotional aufgeladenes Fest. Die Gefühlslagen schlagen in alle Richtungen aus: innige Liebe, heftige Enttäuschung und jede Nuance dazwischen. Hohe Erwartungen an verpackte Geschenke, tiefe Geduldsspanne für den Genderstern bemängelnden Grossvater.



Je näher man sich steht, desto lockerer klebt das Blatt vor dem Mund. Fast jeder Dritte gerate deshalb an Weihnachten mit dem Partner in einen Konflikt, heisst es in einer Studie der Dating-Plattform Parship. Am häufigsten soll das Thema Schwiegereltern zur Auseinandersetzung führen. Gefolgt von mangelnder Zweisamkeit, unterschiedlichen Traditionen, ungleicher Arbeitsteilung und der eigenen Familie.



Aber nicht nur gegenüber des Partners erhalten Worte eine erhöhte Anzahl Dezibel. Auch innerhalb der Familie entsteht aus einem lockeren Gespräch eine hitzige Debatte – die im schlimmsten Fall in einem weihnachtlichen Debakel endet. Stures Anschnauzen am Fest der Besinnung? Nichts, wonach wir streben. Deshalb schnell noch sinnvolle Tipps durchlesen. Und sich anschliessend auf den kommenden Abend freuen!