Payerne FR: Streit eskaliert – 27-Jähriger durch Teppichmesser schwer verletzt

Der 27-Jährige war mit seinem Arbeitskollegen am Aufbau eines Zeltgerüstes in der Nähe des Flugplatzes Payerne gewesen.

Ein Mann wurde am Freitagnachmittag in Payerne mit einem Teppichmesser schwer verletzt.

Zwischen zwei im Kanton Freiburg wohnhaften Männern eskalierte am Freitagnachmittag ein Streit in Broye VD. Die beiden Arbeiter einer Modulbau-Firma zankten sich auf dem Gelände eines Mechatronikunternehmens, während sie das Gerüst eines Zeltes in der Nähe des Flugplatzes Payerne aufbauten. «Einer der beiden Protagonisten stach mit einem Cuttermesser auf seinen Kollegen ein. Die Polizei musste eingreifen, um den Täter, der sehr bedrohlich wirkte, festzunehmen», wie ein Augenzeuge gegenüber 20minutes sagt. Der Verletzte wurde von der Rega ins Lausanner Universitätsspital geflogen.