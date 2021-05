Winterthur - Streit eskaliert - Mann erleidet schwere Stichverletzungen

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und zwei Männern in einem Lieferwagen.

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 00.30 Uhr ist ein Mann auf der Römerstrasse in Oberwinterthur schwer verletzt worden. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Mehrere Personen sollen sich vor einer Liegenschaft aufgehalten haben, als ein Lieferwagen sich näherte. Es sei zwischen der Personengruppe und den Männern im Wagen zu einem Streit gekommen. Die Gründe für den Streit sind noch unklar.