Atlanta, USA: Streit eskaliert zu Schiesserei – ein Mann tot und Bub (6) schwer verletzt

Als ein Streit in einem Park eskaliert, werden sechs Menschen durch Schüsse verletzt.

Schon vergangene Woche gab es mehrere Fälle von Waffengewalt in der Stadt.

Ein Opfer stirbt im Spital – ein sechsjähriger Bub befindet sich in kritischem Zustand.

Bei einer Schiesserei in einem Park in Atlanta werden sechs Menschen verletzt.

Als während eines Soft- oder Baseballspiels ein Streit ausbrach, wurden sechs Menschen durch Schüsse verletzt. Ein Opfer starb und ein Sechsjähriger befindet sich in einem kritischen Zustand, wie der «Insider» berichtet.

«In dem Park fand eine Art Baseball- oder Softballspiel statt. Es kam zu einem Streit und, ehe man sich versah, zu einem Schusswechsel», sagte der stellvertretende Polizeichef von Atlanta, Charles Hampton Jr. Beim Todesopfer soll es sich um einen Mann Mitte 30 gehandelt haben. Er starb, kurz nachdem er in ein Spital eingeliefert worden war. Der Sechsjährige, der ebenfalls getroffen wurde, sei zurzeit in einem Kinderspital. Sein Zustand sei kritisch, so Hampton gegenüber dem «Insider».