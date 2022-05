Fünf Männer festgenommen: Streit im HB Zürich eskaliert – 18-Jähriger wird lebensbedrohlich verletzt

Im HB Zürich kam es am Sonntagabend zu einem Streit zwischen mehreren Personen.

Bei einer Auseinandersetzung ist am späten Sonntagabend im HB Zürich ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei nahm fünf Personen fest.

Am Sonntag um 23 Uhr ging die Meldung ein, dass im Hauptbahnhof Zürich in der Haupthalle beim Treffpunkt eine Massenschlägerei im Gange sei. Wie es in einer Mitteilung heisst, trafen die sofort ausgerückten Polizistinnen und Polizisten und Sicherheitskräfte auf einen verletzten Mann, nahmen drei mutmassliche Tatverdächtige umgehend fest und konnten die Lage unter Kontrolle bringen.