Zürich : Streit in Shisha-Bar artet aus – vier Personen verletzt

An der Langstrasse kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern. (Symbolbild)

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht kam es vor der «Babos Shisha Bar» an der Langstrasse im Zürcher Kreis 4 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich heisst, wurden dabei alle vier beteiligten Personen verletzt und mussten durch die Sanität in verschiedene Spitäler gebracht werden. Es handelt sich dabei um drei Männer aus Afghanistan im Alter von 27, 17 und 16 Jahren und einen Türken im Alter von 43 Jahren.