Zürich: Mann wird an VBZ-Haltestelle Dorflinde durch Stichwaffe verletzt

Im Kreis 11 in Zürich ist an der Haltestelle Dorflinde ein Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden.

Im Zürcher Kreis 11 ist bei einer Auseinandersetzung ein Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Stadtpolizei Zürich gibt an, dass sie am Samstag kurz nach 16 Uhr wegen einer Meldung über einen verletzten Mann an die VBZ-Haltestelle Dorflinde gerufen wurde. «Vor Ort trafen die Polizisten und Polizistinnen auf einen Mann, der Stichverletzungen aufwies. Er wurde umgehend von Schutz & Rettung in ein Spital gebracht, wo er notoperiert werden musste», teilt die Stadtpolizei Zürich mit.



Der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Schweizer, sei festgenommen worden. Der Tathergang und die Hintergründe seien zurzeit noch unklar. Gemäss bisherigen Erkenntnissen sei es jedoch zuvor in einem VBZ-Bus zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und einem anderen Mann gekommen. Das Opfer sei bis jetzt noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden.