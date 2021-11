Grow up : Streit mit der Chefin oder dem Chef – Wie kann ich schlichten?

Konflikte mit Vorgesetzten können für Unmut sorgen. Der tägliche Gang zur Arbeit wird dann schnell mal zur Tortur. Daher sollte man möglichst früh reagieren.

Dass man sich mit der Chefin oder dem Chef nicht immer gleich auf Anhieb versteht, ist wohl keine Seltenheit. Bleibt das Verhältnis aber angespannt, kann das mit der Zeit für beide Seiten sehr belastend werden. In der Folge steigt der Arbeitsstress-Pegel, was sich wiederum auf das Arbeitsumfeld auswirkt.

Folgende Tipps solltest du dir zu Herzen nehmen:

• Versuche, dein Anliegen vor allem aus deiner Perspektive zu schildern. «Ich fühle mich …», «Es verunsichert mich, dass …», «Ich bin frustriert, weil …», etc. So kann das Gegenüber besser auf die Problematik eingehen, als wenn es mit direkten Vorwürfen konfrontiert wird.

• Rede dich nicht heraus . Sollte herauskommen, dass du in einem Punkt allenfalls tatsächlich einen Fehler begangen hast, gib das ruhig zu. So beweist du Charakterstärke und zeigst auch, dass du anerkennst, was schiefgelaufen ist.

Beachte auch: Sollte dir dein Chef aus heiterem Himmel einfach kündigen, solltest du in jedem Fall überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zu und her geht. Denn du kannst dich in gewissen Situationen auf deinen Kündigungsschutz berufen. Wenn du dich beispielsweise aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befindest, wäre das eine Sperrfrist, in welcher dir dein Chef nicht kündigen darf. Auch eine fristlose Kündigung ist nur rechtens, wenn ein besonders schweres Vergehen wie beispielsweise Diebstahl vorliegt.