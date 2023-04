Obergericht Zürich: Streit nach Weihnachtsessen: Arbeitskollegen in Parkhaus überrollt

Obergericht : Streit nach Weihnachtsessen – Arbeitskollegen in Parkhaus überrollt

1 / 3 Der Beschuldigte beim Betreten des Zürcher Obergerichts am Berufungsprozess vom Montag. 20min/hoh Das Obergericht hat den 30-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. 20min/hoh Am Bezirksgericht Uster hat der Mann im Dezember 2021 eine Freiheitsstrafe von 58 Monaten erhalten. Gerichte Zürich

Darum gehts Ein 30-jähriger Schweizer hat einen Arbeitskollegen nach einem Streit im Parkhaus zweimal überrollt.

Das Bezirksgericht Uster hat ihn wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Das Obergericht hat die Strafe erhöht und ihn zu sechs Jahren verurteilt. Die Strafe wird vollzogen.

Der Beschuldigte hat einen Freispruch verlangt und auf Notwehr plädiert.

Nach einem Firmenweihnachtsfest in einem Restaurant in Dübendorf im Dezember 2019 ist es zwischen dem heute 30-jährigen Schweizer mit serbischen Wurzeln und einem 34-jährigen bosnischen Arbeitskollegen zu einem heftigen verbalen Streit gekommen. Es ging dabei um den Bürgerkrieg in Bosnien. Als die beiden angetrunkenen Männer nach Mitternacht ins nahe Parkhaus zu ihren Autos gingen, eskalierte die Situation. Laut Anklage fuhr der 30-Jährige mit seinem Audi A4 seinen Kontrahenten an und überrollte ihn zweimal mit mindestens einem Rad. Das Opfer wurde nur leicht verletzt.

Das Bezirksgericht Uster hat den Chauffeur im Dezember 2021 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Dagegen legten sowohl der Beschuldigte als auch der Staatsanwalt Berufung ein. Der Prozess wurde am Montag vor dem Obergericht durchgeführt.

«Haben Sie eine kurze Zündschnur?»

Der verheiratete Familienvater lebt mit seiner Familie in Zürich. Er hat drei Vorstrafen wegen Gewaltdelikten, weshalb der Richter fragt, ob er eine kurze Zündschnur habe. «Ich habe mich nur verteidigt und nie jemanden angegriffen», antwortet dieser. Er war nach der Tat geflohen und wurde noch am gleichen Tag an der ungarisch/serbischen Grenze verhaftet und ausgeliefert. Er befindet sich nach dreimonatiger Untersuchungshaft auf freiem Fuss. Es wurde eine Ersatzmassnahme mit elektronischer Fussfessel und Schriftensperre angeordnet. Der Beschuldigte hat die Ausweise abgeben müssen und darf die Schweiz nicht verlassen.

Laut dem forensischen Gutachten hat der Beschuldigte das Opfer zweimal überfahren, es wurden Reifenspuren an dessen Kleidung gefunden. Wie der 30-Jährige sagt, habe der Bosnier im Parkhaus ihn mit einem Wagenheber bedroht. «Da habe ich Todesangst bekommen und bin in Panik geraten.» Er habe sich in seinen Audi gesetzt und wegfahren wollen. Der Kontrahent habe ihm aber den Weg versperrt. «Ich bin im Schritttempo auf ihn zugefahren und wollte ihn verscheuchen, aber nicht überfahren.» Als er ein Rumpeln bemerkte, habe er angehalten, sei ausgestiegen und habe nachgeschaut. Der Überfahrene sei dann wieder aufgestanden und er sei weggefahren.

Staatsanwalt verlangt sechs Jahre

Die Anwältin des Opfers verlangt eine Genugtuung von 15’000 Franken. «Mein Mandant leidet immer noch psychisch und körperlich unter den Folgen.» Eingeklemmt zwischen dem Boden und der Autounterseite habe er gemeint, dass er jetzt sterbe. Der Staatsanwalt fordert wegen versuchter vorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren: «Es war keine Notwehr.» Es wäre ein Leichtes gewesen, einen anderen Weg aus dem Parkhaus zu nehmen, wenn er wirklich Todesangst ausgestanden hätte. Der Staatsanwalt erwähnt die Vorstrafen wegen Gewaltdelikten.

Demgegenüber will der Anwalt des 30-Jährigen einen Freispruch und eine Genugtuung von 48’000 Franken. «Der Streit mit Beleidigungen, Schlägen und Todesdrohungen ist vom Geschädigten provoziert worden.» Der Bosnier sei mit dem Wagenheber in den Händen bedrohlich auf das Autos seines Mandanten zugegangen. Er sei dem im Schritttempo heranfahrenden Auto nicht ausgewichen und habe dem Beschuldigten den Weg versperrt. «Es lag eine klare Notwehrsituation vor», so der Verteidiger. Ein mehrfaches Überrollen sei von keinem der drei Zeugen beobachtet worden. Das Opfer sei höchstens einmal beim Rückwärtsfahren überrollt worden.

Auto als Tatwaffe eingesetzt

Das Obergericht verurteilt den Mann wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Zudem muss er dem Opfer 5000 Franken Genugtuung bezahlen. «Das Strafmass der Vorinstanz ist zu tief», sagt der Richter. «Das Auto als Tatwaffe einzusetzen ist gravierend.» Dass die Strafe nicht höher ausfiel, sei dem Verhalten des Opfers zu verdanken. «Es hat den Beschuldigten stark provoziert und die Konfrontation gesucht», so der Richter. Auf eine Verhaftung des Beschuldigten im Gerichtssaal verzichten die Richter. Der Mann habe am Prozess einen guten Eindruck hinterlassen, und der Entzug der Ausweispapiere würde reichen.