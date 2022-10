Sirnach TG: Mindestens ein Verletzter nach mutmasslicher Messerstecherei – Rega-Heli vor Ort

In Sirnach ist am späten Sonntagabend ein Streit eskaliert.

Am späten Sonntagabend ist in der Thurgauer Gemeinde Sirnach kurz vor 21 Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Die Kantonspolizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz, nach jetzigen Kenntnissen sei bei einer Auseinandersetzung mindestens eine Person verletzt worden. Angaben zu den beteiligten Personen sowie zu den Hintergründen des Streits könne man derzeit noch keine machen.

Reanimationsmassnahmen eingeleitet

«Mache mir Sorgen um die Sicherheit»

Mittlerweile ist auch die Feuerwehr vor Ort, die den Ort des Geschehens ausleuchtet, ausserdem sind laut dem News-Scout noch weitere Polizei- und Krankenwagen eingetroffen. «Falls es sich wirklich um eine Messerstecherei handelt, mache ich mir Sorgen um die Sicherheit in unserem sonst so ruhigen Quartier», so der News-Scout.