Hitzetage: Woher kommt die grosse Wut über Hitzewarnungen?

Genügend trinken und sich möglichst im Schatten aufhalten: So warnte der Bund vor den Hitzetagen. Die Warnungen kamen bei einigen Menschen aber gar nicht gut an.

1 / 6 Die Schweiz wurde in den letzten Tagen von einer Hitzewelle überrollt – der Bund warnte und gab Tipps, wie mit der Hitze umzugehen sei. 20min/Matthias Spicher Daran störten sich einige – sie kommentierten die Warnungen in den sozialen Medien unter anderem als «Bevormundung durch den Staat». 20min/Matthias Spicher Eine mögliche Erklärung für die Kritik an den Hitzewarnungen ist der politische Wahlkampf, der derzeit stattfindet. Seitens der Öko-Parteien seien – berechtigt – Hoffnungen da, dass sie vom Hitzesommer profitieren könnten, sagt etwa Politanalyst Mark Balsiger. privat

Darum gehts Der Bund warnte in den vergangenen Tagen vor den hohen Temperaturen.

Daran störten sich viele Menschen in den sozialen Medien – sie sprachen oftmals von «Bevormundung».

Mögliche Erklärungen für die Ablehnung gegenüber den Hitzewarnungen sind der politische Wahlkampf, die Aufgabe des Staats oder aber die stärkere staatliche Ablehnung während Corona.

Seit einigen Tagen steigen die Temperaturen rasant an – am Dienstag wurden schon kurz nach zwölf Uhr über 36 Grad in Chur GR gemessen. Bereits vergangene Woche warnten die Behörden vor dem warmen Wetter und hielten die Bevölkerung dazu an, genügend zu trinken und sich vor der Hitze zu schützen.

Die Hitzewarnungen des Bundes führten jedoch zu lauter Kritik aus gewissen Teilen der Bevölkerung. Auch SVP-Nationalrat Roger Köppel sprach in seinem Webformat «Weltwoche Daily» von «Hitze-Panik auf allen Kanälen». «Im liberalen Staat gibt es das Recht, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden – ich will diese Dauer-Bevormundung nicht, die jetzt von den Grünen auf die Spitze getrieben wird», sagt er.

Woher kommt diese gereizte Ablehnung gegenüber den staatlichen Hitzewarnungen? 20 Minuten konnte es nicht abschliessend klären, hat aber vier mögliche Erklärungen gefunden.

Hitze wird zum entscheidenden Wahlkampf-Thema

Im Herbst sind Wahlen – das spielt in der Hitze-Diskussion natürlich auch eine Rolle. «Während der ruhigen Sommermonate nehmen die Kandidierenden und Parteien populäre Themen auf, die ziehen. Wie aktuell das heisse Sommerwetter», sagt Politanalyst Mark Balsiger. Seitens der Öko-Parteien seien – berechtigt – Hoffnungen da, dass sie vom Hitzesommer profitieren könnten. «Das zeigt der Blick zurück: 2003 legten die Grünen massiv zu», so Balsiger.

Seitens der Klimawandel-Zweifler und Zweiflerinnen hingegen spreche man derweil von «Hitze-Propaganda» und davon, dass die Behörden gewollt das Thema intensiv bewirtschaften, damit «gewisse Parteien zulegen» würden. «Dieser Vorwurf zerfällt – der Bundesrat besteht aus fünf bürgerlichen Mitgliedern und zwei linken Mitgliedern. Und das Umweltdepartement wird von Albert Rösti (SVP) geführt», sagt Balsiger.

Ist Hitzeschutz wirklich eine Staatsaufgabe?

Grundsätzlich dürfe man die Frage stellen, ob es die Kernaufgabe der Behörden und meteorologischen Stellen sei, intensiv auf das Thema Hitze einzugehen und davor zu warnen, sagt Balsiger. «Für die meisten Leute ist ja klar, wie sie sich verhalten müssen. Aber es gibt immer wieder solche, die man nicht erreicht hat oder die es vergessen», sagt er. Besonders die Seniorinnen und Senioren seien eine Risikogruppe. «Es gibt immer mehr ältere Leute in der Schweiz – wenn sie bei Hitze zu trinken vergessen oder sich etwa bei der Gartenarbeit zu viel zumuten, steigt das Sterberisiko», so Balsiger.

Was passiert, wenn der Bund zu wenig warnt, habe sich nach dem Jahrhundertsommer 2003 gezeigt: «Man machte den Behörden im Nachhinein Vorwürfe, dass sie nicht ausreichend gewarnt hätten und deshalb die hitzebedingte Übersterblichkeit deutlich höher war», sagt der Politanalyst. Egal, ob sie etwas machen oder wenn sie bewusst nichts unternehmen – die amtlichen Stellen würden immer kritisiert.

Die staatliche Ablehnung hat sich seit Corona stark vergrössert

«Die Corona-Pandemie hat einen kleinen, aber lauten Teil der Schweiz nachhaltig geprägt», so Balsiger. Dieser fühle sich stigmatisiert und bevormundet – was dazu führe, dass er den Informationen des Staats nicht mehr glaubte. «Diese Gruppen, die sich während der Pandemie zusammengerottet hatten und eine Anti-Staat-Rhetorik pflegen, nutzen zurzeit das Sommerloch», sagt er. «Oftmals handeln sie opportunistisch – da ist man von Corona auch schnell beim Thema Hitzesommer, weil sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen.»

Die Hitze selbst führt zu mehr Hetze im Netz

Steigt die Temperatur über 30 Grad Celsius, kommt es zu sehr viel mehr Beleidigungen und Hassnachrichten auf sozialen Netzwerken. Zu diesem Schluss kam eine Studie mehrerer deutscher Forschender, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Dafür analysierten die Forschenden rund 75 Millionen in den USA auf Twitter gepostete Hassnachrichten und Wetterdaten. Sie stellten fest: In einem Wohlfühlfenster von zwölf bis 21 Grad quer durch die USA wurden nur wenige Hassnachrichten gepostet – noch weniger zwischen 15 und 18 Grad.