Mettmenstetten: Streit um Kauf einer Asylwohnung für über eine Million Franken

Der Migrationsdruck auf die Schweiz hält an, doch die Infrastruktur hält nicht Schritt und die Bundesunterkünfte sind überlastet. Der Bund muss daher auf temporäre Infrastrukturen ausweichen, insbesondere in Militärgebäuden. Dies ist der Fall in der Kaserne von Moudon (VD), wo eine Sporthalle für die Unterbringung von 200 Personen umgebaut wurde.