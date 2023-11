Streit um Nahost-Konflikt gefährdet Freundschaften

An Demos, aber auch in Diskussionen zum Thema.

«Selbst Diplomatinnen und Diplomaten ringen um die richtigen Worte»

Wieso das so ist, erklärt Johannes Ullrich, Sozialpsychologe an der Uni Zürich: «Der Angriff auf Israel am 7. Oktober macht uns alle betroffen, auch Israels Reaktion löst heftige Emotionen aus. Selbst Diplomatinnen und Diplomaten ringen um die richtigen Worte. Wir müssen uns also nicht wundern, dass auch die Bevölkerung zu verschiedenen Reaktionen neigt.»