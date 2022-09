Velo- vs. Fussverkehr: Streit um Platz auf den Strassen – «Die Smileys lösen die Probleme nicht»

Neben Bodenbemalungen wurden in der Stadt auch Plakate aufgestellt.

Diese teilen sich in Luzern im Stadtzentrum verschiedene Verkehrsflächen. Pro Velo Luzern und Fussverkehr Luzern finden, dass mit der Aktion der falsche Fokus gelegt wird. Sie bemängeln, dass Fuss- und Veloverkehr zu wenig entflechtet sind.

Mit der Aktion «Lachen hilft» will die Stadt Luzern zur Rücksichtnahme unter Velos und Fussgängern sensibilisieren.

Die Stadt Luzern will mit einer Smiley-Aktion die gegenseitige Rücksichtnahme im Fuss- und Veloverkehr fördern.

Das Problem ist vielen bekannt: Im Strassenverkehr werden gewisse Flächen gemeinsam von Fussgängerinnen, Fussgängern und Velofahrenden genutzt, teilweise auch Autos. In diesen sogenannten Mischzonen kommen die Verkehrsteilnehmenden oft mühsam aneinander vorbei und es ist viel Aufmerksamkeit geboten: Es entstehen auch Konflikte .

Lachen soll helfen: Um auf das richtige Verhalten in der Mischzone aufmerksam zu machen und das eigene Verhalten zu reflektieren, startete die Stadt Luzern eine einmalige Aktion. In der Nacht auf Montag wurden mit Kreide Smileys auf die Reussbrücke und an weiteren Orten gemalt und Schilder mit Flyern aufgestellt. «Sie sollen nicht nur gute Laune verbreiten, sondern auch vermitteln, dass Lachen beim gegenseitigen Rücksichtnehmen im Fuss- und Veloverkehr hilft», teilte die Stadt mit.