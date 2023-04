Marseille: Autofahrer sticht Rollerfahrer nach Streit nieder

Im Streit habe der Autofahrer den Rollerfahrer zunächst geschlagen und dann niedergestochen. Dann hievte er mit seinen Mitfahrern den Schwerverletzten in den Wagen und legte ihn vor einer Klinik ab. (Symbolbild)

Sie hievten das Opfer in ihren Wagen und setzten es vor einer Klinik ab.

Nach einem Streit um die Vorfahrt griffen in Marseille zwei Autofahrer einen Mann auf einem Roller tätlich an.

Nach einem Streit um die Vorfahrt hat ein Autofahrer im südfranzösischen Marseille einen 18-jährigen Rollerfahrer erstochen. In der Nacht zum Samstag habe das Auto den 18-Jährigen an einer Einmündung beinahe gerammt, berichtete die Zeitung «Le Parisien» am Montag.