Zürich: Streit unter Jugendlichen eskaliert – drei Schweizer teils schwer verletzt

Am Sonntag eskalierte kurz nach Mitternacht ein verbaler Streit zwischen zwei jugendlichen Gruppen im Arboretum am Mythenquai im Kreis 2. Im Verlauf des Streits wurden nebst Worten auch gefährliche Gegenstände eingesetzt, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntagnachmittag mitteilte.