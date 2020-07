«Vorsätzliche Tötung»

Streit unter Nachbarn eskalierte – Mann (31) wird angeklagt

Die Solothurner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung gegen einen 31-jährigen Mann. Dieser soll bei einem Nachbarschaftsstreit seinen Nachbarn lebensgefährlich verletzt haben.

In einem Mehrfamilienhaus in Grenchen SO eskalierte im September 2019 ein Streit unter Nachbarn. Ein Mann wurde dabei von seinem heute 31-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Attackierte musste schliesslich mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Polizei nahm den Angreifer kurz nach der Tat fest. Jetzt erhebt die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Messerstecher. Der 31-jährige Dominikaner muss sich jetzt also wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte vor dem Gericht verantworten.