Streit unter Taubenzüchtern in Portugal fordert vier Tote

In Portugal ermittelt die Polizei in einem Fall, bei dem vier Männer starben.

Bei einem Streit unter Taubenzüchtern im Süden Portugals sind am Sonntag vier Menschen gestorben. Als die Polizei am Tatort in der Stadt Setúbal eintraf, entdeckte sie vier Tote im Alter von 40 bis 60 Jahren. Wie eine Quelle der Kriminalpolizei (PJ) gegenüber der portugiesischen Zeitung «Público» bestätigte, liegt dem Fall ein langjähriger Streit über die Zucht von Brieftauben zugrunde, bei dem es auch um Geld und die Aufteilung von Land in einem offenen Feld ging.