Bern : Streit vor Bar artet aus – 3 Personen landen im Spital

In der Nacht auf Freitag ist es in Bern zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Männer und eine Frau mussten ins Spital gebracht werden.

Kurz vor vier Uhr kam es am 15. April 2022 in Bern zu einer Schlägerei.

Kurz vor 3.55 Uhr ging am Freitag in der Früh bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Rathausgasse in Bern ein. Wie die Ermittlungen zeigten, war es zuvor vor der Cuba-Bar auf dem Kornhausplatz zu einer verbalen Streiterei gekommen, woraufhin mehrere Personen in der Rathausgasse im Bereich der Hausnummer 75 aneinandergerieten.