Anlage Sandgruben: Streit vor Basler Schulhaus eskaliert – Teenager mit Stichverletzung im Spital

Kurz vor 19 Uhr kam es am Mittwoch dieser Woche beim Schulhaus Sandgruben in Basel zu einem Raub mit erheblicher Körperverletzung. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ein 17-Jähriger geriet mit vier weiteren Jugendlichen in einen Streit. Dieser eskalierte dermassen, dass einer der vier Jugendlichen eine Stichwaffe zückte und den 17-Jährigen schwer verletzte. Nachdem die Unbekannten die Jacke und die Bauchtasche mit Portemonnaie des Geschädigten geraubt hatten, flohen sie vom Tatort.