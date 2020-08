Fussballspiele und Konzerte gefährdet Strenge Auflagen für Grossanlässe gefordert

Für Veranstaltungen mit Tausenden von Menschen könnte es in Kantonen mit steigenden Corona-Fallzahlen eng werden. Kantone, Wissenschaft und Politiker drängen auf scharfe Minimalanforderungen.

Der deutsche Popsänger Tim Bendzko trat am 22. August 2020 während des Grossversuchs der Universitätsmedizin Halle/Saale in der Arena Leipzig mit einer Band auf der Bühne auf.

Auch die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes sowie Parlamentarier fordern entsprechende Vorgaben. Werden sie vom Bundesrat erlassen, könnte dies vor allem die Bewilligung von Grossanlässen in den Kantonen Genf, Waadt und Zürich erschweren. Dort sind die Fallzahlen derzeitig schweizweit am höchsten. CVP-Nationalrätin Ruth Humbel fände es denn auch «heikel», wenn unter den aktuellen Bedingungen in Genf, wo in der letzten Woche über 200 neue Fälle registriert wurden, Grossanlässe stattfänden.