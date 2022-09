Ihr wahres Ich : Strenge Queen, lockere Elizabeth – so tickte die Monarchin wirklich

Ihr Lachen im Palast war laut – nun ist es verstummt. Queen Elizabeth regierte Grossbritannien 70 Jahre kühl und bestimmt. Doch daheim war sie ein anderer Mensch.

Darum gehts Queen Elizabeth wirkte oft unnahbar. Doch hinter den Palastmauern war sie ein anderer Mensch.

Was wenige wissen: Sie war fromm und nahbar.

Auch habe sie ihr Humor ausgezeichnet.

«Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden», versprach die spätere Königin Elizabeth II. an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Im Alter von 96 Jahren ist die britische Königin nun am Donnerstag auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Mit ihrem Tod endet eine Epoche, in der sich Grossbritanniens Rolle in der Welt massiv verändert hat. Doch die Queen herrschte – obwohl sie nur symbolische Macht hatte – wie ein Fels in der Brandung.

Als sie 1952 Königin wird, steht sie an der Spitze eines Empires mit mehr als 70 Kolonien. Bei ihrem Tod ist davon kaum etwas übrig. Sie übernimmt das Zepter im Kalten Krieg, der Jahrzehnte andauert und lange vor ihrem Ableben endet. Sie sitzt auf dem Thron, als ihr Land Teil der EU wird – und als Grossbritannien wieder austritt. Die Queen bleibt sich trotz aller Umbrüche stets treu. Elizabeth II. fällt nie aus der Rolle und mischt sich niemals in die Politik ein. Selbst als ihr Mann, Prinz Philip, im April 2021 nach mehr als 73 Jahren Ehe stirbt, gönnt sie sich nur eine kurze Auszeit von ihren Pflichten.

Alles ist der Arbeit untergeordnet. Doch die Queen hat auch eine unbeschwerte Seite. Dies zeigte sich vor allem an ihrer Liebe zu Tieren. Seit ihrem vierten Lebensjahr ritt sie und stieg noch in den Sattel als sie schon fünffaches Urgrosi war. «Die Queen mag – in dieser Reihenfolge – Hunde, Pferde, Männer und Frauen», schrieb ihr Biograf Graham Turner. Für die Olympischen Spiele in London 2012 dreht sie ein Video mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig, in dem sie scheinbar per Fallschirm aus dem Hubschrauber zur Eröffnungszeremonie kommt.

Die lustige Monarchin

Davon berichtete die Schriftstellerin Sally Bedell Smith in der Biografie «Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch». So hätten ihr enge Vertraute zahlreiche Details verraten. «Das Lachen der Queen ist im ganzen riesigen Anwesen zu hören – und sie hat ein lautes Lachen!» Besonders über sich selbst soll sie gerne witzeln. Als sie eine TV-Wiederholung von Prinz Charles’ und Prinzessin Dianas Hochzeit im Jahr 1981 sah, habe sie laut Bedell gesagt: «Oh, da ist mein Miss-Piggy-Gesicht», und sich vor Lachen an den Bauch gefasst.

Wie sich zudem ein früherer Leibwächter erinnert, traf sie einmal in der Nähe ihres schottischen Schlosses Balmoral, wo sie nun auch verstarb, beim Spaziergang auf Touristen. Die US-Amerikaner fragen sie, ob sie in der Gegend wohne und die Königin kenne. Daraufhin zeigt die Queen auf den Leibwächter und erwidert: «Nein, aber er.» Die beiden Touristen hatten es sich nicht nehmen lassen, ein Foto mit dem Mann zu machen – und bitten die Königin, den Auslöser zu drücken. Die spielte mit, ohne mit der Wimper zu zucken.

