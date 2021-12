PCR-Test bereits beim Boarding? – Strenge Testpflicht sorgt für Regel-Chaos im Flugverkehr

1 / 4 Am Freitag hat der Bundesrat die Einreiseregeln verschärft. 20min/Marco Zangger Zwar fällt die Quarantäne, dafür müssen sich bei der Einreise alle mittels PCR-Test testen lassen. Bundesrat Da die Verordnung ab dem 4. Dezember gilt, brauchen etliche Passagiere nun kurzfristig einen PCR-Test. Bisher reichte auch ein Antigentest. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Ab Samstag gilt ein verschärftes Testregime.

Wer in die Schweiz einreist, muss einen PCR-Test vorweisen.

Bei Flugreisen bleiben jedoch entscheidende Fragen offen. Es droht ein Test-Chaos.

Bereits ab Samstag, 4. Dezember, gilt das verschärfte Testregime. Dieses hat der Bundesrat angesichts der «sehr kritischen» Corona-Situation erlassen. Neu müssen Touristinnen und Touristen wie Schweizerinnen und Schweizer bei der Einreise einen PCR-Test vorlegen, egal, ob geimpft oder genesen.

Das dürfte für Rückkehrende, die bereits gebucht haben und am Samstag in ein Flugzeug steigen, ein Problem werden. Denn bisher zählten für Ungeimpfte auch Antigentests als Nachweis. Und die neue Regel trifft Reisende mit einem Impfzertifikat, die dachten, sie könnten damit problemlos wieder in die Heimat reisen.

Swiss informiert die Kunden

Die Kontrolle beim Boarding obliegt den Fluggesellschaften. «Ab dem Moment, ab welchem die Verordnung in Kraft tritt, müssen wir im Rahmen des Möglichen sicherstellen, dass die behördlichen Vorgaben erfüllt sind», sagt Swiss-Sprecher Michael Stief zu 20 Minuten. Die Verordnung tritt um Mitternacht in Kraft. Wer die Vorgaben ab dann nicht erfülle, dürfe nicht transportiert werden, so Stief.

«Wir versuchen nun, unsere Kunden und Kundinnen über die neuen Einreisebestimmungen zu informieren, vorausgesetzt, sie haben ihre Kontaktdaten hinterlegt.» Der Swiss-Sprecher verweist auf kulante Umbuchungsbedingungen.

Unklare Vorgaben

Wer bisher keinen Test vorweisen konnte und trotzdem das Flugzeug besteigen wollte, konnte auf eine sogenannte Selbstdeklaration zurückgreifen. Dort musste die Passagierin oder der Passagier erklären, dass er oder sie keine Testmöglichkeit hatte oder ein PCR-Test einen «unverhältnismässigen Zeitaufwand» dargestellt hätte.



Dies ist jedoch schon seit dem 20. September nicht mehr möglich. Der Bund kennt also bei der Umsetzung der verschärften Testpflicht an der Grenze kein Pardon: «Ab Mitternacht muss eine Personen bei der Einreise in die Schweiz einen negativen PCR-Test vorweisen können», sagt Sprecher Daniel Dauwalder zu 20 Minuten. Offen ist, ob mit Einreise bereits das Boarding im Flugzeug gemeint ist. Wenn nicht, wäre es möglich, den Test bei der Ankunft in der Schweiz nachzuholen. Die Swiss steht zu dieser Frage im Austausch mit den Behörden.

Swiss erleichtert über Aufhebung der Quarantänepflicht

Über den Entscheid des Bundesrates, die Quarantänepflicht ab 4. Dezember für sämtliche Länder aufzuheben, äussert sich die Airline erleichtert. Swiss-CEO Dieter Vranckx: «Wir sind sehr erfreut über diesen Entscheid, es handelt sich hierbei ganz klar um einen Schritt in die richtige Richtung.» Man unterstütze alle Massnahmen, um das Reisen während der Pandemie sicher zu gestalten.



Dennoch würde es Swiss begrüssen, wenn geimpfte und genesene Reisende aus den Schengenstaaten und Grossbritannien von erleichterten Einreisebedingungen profitieren könnten. Derzeit prüfe Swiss die entsprechenden Rechtstexte der neuen Verordnung, um die Auswirkungen auf den Flugbetrieb beurteilen zu können.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Corona-Zeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143