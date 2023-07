Strengelbach: Polizei rückte wegen Einbruch aus und fand Sprengstoff

In der Nacht auf Sonntag mussten etwa 40 Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnblocks evakuiert werden. Adrian Bieri, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, sagt gegenüber 20 Minuten: «Kurz nach Mitternacht konnten wir in einem Mehrfamilienhaus vier mutmassliche Einbrecher verhaften.» Im Zusammenhang mit der Verhaftung wurde im betroffenen Raum Sprengstoff sichergestellt. Bilder vor Ort zeigen, dass die Spurensicherung mehrere Säcke mit Material aus einem Barbershop getragen haben.

In der Folge wurde das Aufgebot an Einsatzkräften vergrössert, wie Bieri weiter sagt. Zusammen mit der Feuerwehr wurden die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Liegenschaften evakuiert. Sie konnten in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht werden. «Es geht ihnen gut bis sehr gut anhand der Rückmeldungen, die wir erhalten haben», so der Mediensprecher.