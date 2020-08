Strengere Regeln für Modellflieger in der Schweiz gefordert

Das sagt das Bazl

Für das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) weist der Modellflug in der Schweiz einen hohen Sicherheitsstandard in allen Sparten der Modellfliegerei auf, so Sprecher Christian Schubert. «Im Vergleich zu anderen Sport- und Freizeitaktivitäten gibt es im Modellflug praktisch keine Unfälle mit schweren oder tödlichen Verletzungen.» Die Umstände und Ursachen, die zu diesem bedauerlichen Unfall in Ottenbach ZH geführt haben, würden von der zuständigen Behörde untersucht.