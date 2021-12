Entscheid des Supreme Court – Strenges Abtreibungsgesetz in Texas bleibt in Kraft

Das strengste Abtreibungsgesetz der USA war am 1. September im konservativ regierten Texas in Kraft getreten.

Der Oberste Gerichtshof der USA lässt das strenge Abtreibungsgesetz in Texas in Kraft.

Der Supreme Court lässt das Abtreibungsgesetz in Texas in Kraft.

Das Oberste Gericht der USA lässt das strenge Abtreibungsgesetz in Texas vorerst in Kraft, erlaubt Anbietern von Schwangerschaftsabbrüchen aber Klagen dagegen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung des Supreme Court in Washington hervor. Das umstrittene Gesetz verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie schwanger sind.