Hamburg: Das sind die Zeugen Jehovas

Zeugen Jehovas «tief betroffen» nach Amoklauf

Die Zeugen Jehovas haben sich «tief betroffen von der schrecklichen Amoktat» auf ihr Gotteshaus in Hamburg geäussert. «Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen», erklärte die Religionsgemeinschaft in der Nacht zum Freitag. «Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten.» Die Gemeinschaft gab an, die Bluttat habe sich «nach einem Gottesdienst» ereignet. Dabei wurden am Donnerstagabend im nördlichen Stadtteil Gross Borstel nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse getötet und weitere schwer verletzt.