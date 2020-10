Stress findet VW ID.3 «mega geil»

Während die Performance des ID.3 erste Kunden und Testfahrer überzeugt, wird die Materialauswahl und Qualität des kompakten Stromers in Anbetracht des hohen Preises kritisiert. Davon will Rapper und VW-Botschafter Stress nach ersten Ausfahrten wenig überraschend nichts wissen: «Hey, der ID.3 ist mega geil. Check it out!», fordert er seine Fans und Autofahrer auf. Er muss es wissen, Stress hat den ersten ID.3 in der Schweiz erhalten.