Nationale Impfwoche – Stress spielt in Lausanne Konzert vor nur 50 Menschen

Eigentlich hätte der beliebte Musiker zusammen mit Newcomerin Maritsa vor fast zehn Mal so vielen Menschen auftreten sollen.

Bei einem Konzert des Rappers Stress in Lausanne kamen nur 50 Personen.

Bei dessen Konzert in Lausanne kamen nur ein paar Dutzend Leute. Massnahmengegner sollen die Show sabotiert haben.

Dieses Heimspiel hatte sich Stress wohl anders vorgestellt. Wie «Blick» vermeldet, waren an einem Konzert des welschen Rappers im Rahmen der nationalen Impfwoche am Dienstagabend gerade einmal 50 Personen anwesend. In die Location reingepasst hätten jedoch 400.