Christina Luft ist besorgt über ihr blutiges Auge

1 / 8 Christina Luft ist besorgt. Sie hat plötzlich ein blutiges Auge. Instagram/christinaluft Die 33-Jährige wendet sich an ihre Fans und fragt, ob ihr jemand weiterhelfen könne. Instagram/christinaluft Tatsächlich folgen der Deutschen ein paar Augenärztinnen und -ärzte, die sie beruhigen konnten.

Darum gehts Christina Luft wendete sich besorgt an ihre Instagram-Community. Sie hat plötzlich ein blutiges Auge.

Die 33-Jährige konnte sich auf das Wissen ihrer Follower verlassen. Der Bluterguss sei harmlos.

Die Deutsche sieht den Grund für das geplatzte Äderchen im Stress und ihrer anspruchsvollen Choreografie bei «Let’s Dance».

Besorgt wendet sich die Verlobte von Luca Hänni (28) auf Instagram an ihre Fans. Christina Luft (33) wachte plötzlich mit einem Bluterguss in ihrem Auge auf. «Ich mache mir richtig Sorgen. Ich hatte sowas noch nie», erzählt die 33-Jährige. Verzweifelt fragt sie ihre Community nach Rat: «Wisst ihr, ob man damit zum Arzt muss?», so Luft in ihrer Story.

Glücklicherweise tummeln sich unter ihren Fans einige Augenärztinnen und -ärzte. Diese konnten Christina beruhigen. Was gefährlich aussieht, ist nämlich nur eine harmlose geplatzte Ader im Auge. «Es scheint nichts Schlimmes zu sein, es sieht einfach sch***** aus», erzählt sie lachend. Sie habe das Gefühl, sie sehe aus wie ein Vampir oder ein Zombie, klagt die Deutsche. Schmerzen habe sie aber nicht, was ein gutes Zeichen sei.

Folgst du Christina Luft auf Instagram? Ja, ich bin grosser Fan von ihr. Nein, aber ich schaue mir ihr Profil ab und zu an. Nein, sie interessiert mich nicht.

Zu viel Stress bei «Let’s Dance»?

Christina hat eine Vermutung, was den Bluterguss in ihrem Auge ausgelöst haben könnte: «Bei unserem Tanz hänge ich kopfüber, weshalb das – glaube ich – ganz normal ist. In Kombination mit Stress kann so was passieren.» Sie befindet sich momentan mitten in den Dreharbeiten von «Let’s Dance». Jede Woche muss sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Ali Güngörmüs eine neue Choreografie aufs Parkett legen. Der straffe Zeitplan scheint ihr einiges abzuverlangen.

Von Entspannung kann für die Profitänzerin nämlich keine Rede sein. «Morgen habe ich zwei Drehs, bei denen das Auge jetzt so sein wird, was mich total ärgert», meint Christina. Auch privat hat sie die Hände voll zu tun. Sie und Luca stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Luft hofft nun, dass sich das Auge schnell erholen wird. Wie lange es aber so aussehen werde, wisse sie nicht.