Viele der Arbeitnehmenden, die im kritischen Bereich sind, geben an, dass sie sich emotional erschöpft fühlen.

Jeder dritte Angestellte in der Schweiz leidet unter Stress.

Jeder dritte Angestellte in der Schweiz leidet unter Stress, mehr als die Hälfte fühlt sich durch den Job emotional erschöpft. Dadurch entgehen den Unternehmen jährlich Arbeitsleistungen im Wert von 7,6 Milliarden Franken.

Stress heisst nicht einfach zu viel Arbeit. «Stress ist das wahrgenommene Ungleichgewicht zwischen Arbeitsbelastungen und Ressourcen», schreibt die Gesundheitsförderung Schweiz in einer Mitteilung vom Donnerstag, die seit 2014 den Job-Stress-Index erhebt.

Gutes Arbeitsklima hilft am meisten gegen Stress

Wer solche Motivationshilfen am Arbeitsplatz erfahre, halte auch höheren Belastungen stand, ohne darunter zu leiden. Gerade die vermehrte emotionale Unterstützung durch Vorgesetzte böte sich als Massnahme an, denn die Führungskräfte haben gemäss der Erhebung die besten Job-Stress-Index-Werte.

«Es ist demnach im ureigenen Interesse der Führungspersonen in Unternehmen, die nötigen gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeitenden zu schaffen», schreiben die Studienverfasser.

Aus CEOs müssten wieder Patrons werden

Unter die Arme greifen müssten Chefs und Chefinnen vor allem den Jungen, denn die haben es am nötigsten: Auf der Skala von 0 bis 100 haben jüngere Arbeitskräfte mit 52,18 den ungünstigsten Wert. Dies unter anderem wegen sozialem Stress mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen – bis zu Mobbing – wegen Zeitdruck und der Planung der Zukunft.

Durch ein ausgeglichenes Verhältnis von Ressourcen und Belastungen liessen sich 7,6 Milliarden Franken Wertschöpfung zusätzlich herausholen. Nicht in die Berechnungen mit einbezogen wurden private Stressauslöser, die sich schwer erfassen liessen und wesentlich kleinere Auswirkungen auf die Wertschöpfung habe.

Fast ein Drittel der Angestellten sind im kritischen Bereich

Laut der Erhebung operiert ein Viertel der Erwerbstätigen im grünen, also vorteilhaften Bereich, was bedeutet, dass ihre Ressourcen ausreichen, um die arbeitsbedingten Belastungen auszugleichen. Die Mehrheit der Befragten, nämlich 45,5 Prozent, befindet sich im sensiblen Bereich, also auf Stufe gelb, wo sich Belastungen und Ressourcen gerade noch die Waage halten.