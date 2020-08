vor 10min

Rapper Deep VX «Stress wusste, dass ich das beste Dope habe»

Obwohl er noch sehr undergroundig ist, hat der Berner Mundart-Cloudrapper Deep VX ein Featuring mit Stress gelandet. Die beiden verbindet eine gemeinsame Leidenschaft.

von Schimun Krausz

1 / 8 Zwei Typen, denen du nicht in einer dunklen Gasse begegnen möchtest – zumindest nicht, wenn sie so einen auf dicke Hose machen wie im Musikvideo zum gemeinsamen Track «Ego Trip»: Der Lausanner Rap-OG Stress (43, oben) und der Berner Cloudrapper Deep VX (24). Cruz Nuñez Am Schluss des Clips stehen sich die beiden Musiker mit geladenen Knarren gegenüber und drücken schlussendlich sogar ab. LET Am Ende liegt aber nur Deep am Boden, identifizierbar an seinem Revolver. Er erklärt 20 Minuten: «Stress ist im Video mein Alter Ego. Darum kann ich ja quasi nur mich selbst erschiessen. Ich begrabe also mein Alter Ego.» Tja, äh, deep. Yeah, Schenkelklopfer, we know. LET

Darum gehts Der Berner Cloudrapper Deep VX hat ein Feature mit Stress veröffentlicht.

Zwischen ihnen hats gefunkt, weil sie beide, äh, Geniesser sind (siehe Titel dieses Artikels).

Auf Social Media schlug der Track ziemliche Wellen, so Deep.

Für deinen weiteren Mundart-Cloudrap-Fix empfehlen wir dir Lil Bruzy und Cinnay.

Who dis?

Wenn du weniger in der Berner Szene rumhängst oder Underground-Rap nicht so dein Ding ist, stehen die Chancen gut, dass dir der Name Deep VX nicht sonderlich geläufig ist. Aber keine Bange, zum Glück hast du ja uns. Der Typ kommt aus dem 3hunna6-Dunstkreis der Bundesstadt, wohnt mittlerweile in Zürich, ist 24, macht Mundart-Cloudrap und hat gerade ein Feature mit Altmeister Stress (43) releast. Das klingt so:

Wie haben sich die beiden kennen gelernt?

«Wir haben uns immer mal wieder an Szene-Events getroffen», erzählt der Rapper gegenüber 20 Minuten, «aber immer als Deep und Stress, also als Musiker. Erst so vor fünf Jahren lernten wir uns an einem Anlass privat kennen, er stellte sich als Andres vor, ich mich als Dib, so mein Vorname.»

Richtig gematcht hat es dann, als die beiden – ganz Hip-Hop-Klischee – eine lustige Zigarette teilten. «Stress wusste, dass ich das beste Dope habe, also haben wir zusammen eins geraucht.» Dabei habe er ihm seinen Sound vorgespielt, und Stress – Deep nennt ihn den «OG» – zeigte dem Berner umgekehrt auf, wie das Musik-Business funktioniert. «Als Jüngling im Game war das sehr interessant.»

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.

Wie kams zum Feature?

Deeper (no pun intended) wurde die Freundschaft aber erst in Zürich. «Ich habe jemanden kennen gelernt, sie ist inzwischen meine Frau und die Babymama unserer drei Monate alten Tochter», so Deep, «sie arbeitet im Samigo, dessen Chef Sami best Homies mit Stress ist. Da ich sie oft besucht habe, hat sich der Kontakt mit Stress intensiviert. Ich war öfter mit ihm unterwegs, wir gingen zusammen in den Ausgang.»

Und dann hat Deep dem Lausanner den Track gezeigt, den er mittlerweile seit über viereinhalb Jahren im Köcher hatte. Der Rest ist Aufnahmestudio-History, die Nummer heisst nun «Ego Trip» und hat in den ersten 24 Stunden seit dem Release am Freitag knapp 2000 Youtube-Views eingeheimst.

War der Release ein Erfolg?

Was ja per se nicht so viel ist; grössere Namen in der Schweizer Musikszene erzielen im selben Zeitraum weit mehr Plays mit neuen Releases. Deep ist jedoch zufrieden: «Verglichen mit Leuten aus demselben Genre und denselben Kreisen, läufts super. Stress hat mir zudem geschrieben, dass er noch nie so oft auf Insta gerepostet wurde wie bei diesem Track. Dasselbe bei mir, ich wurde auf über 200 Posts markiert.»

«Ich bin froh, habe ich den Track nicht schon vor vier Jahren releast», sagt Deep, «damals wäre es zu früh gewesen, aber heute trifft er genau den Nerv der Zeit.» Ab kommenden Freitag gibts «Ego Trip» auch auf Spotify, Apple Music und den anderen gängigen Portalen zum Streamen.