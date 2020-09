Als der Schott e Dean Nicholson v on seinem 9-bis-5-Job als Schweisser genug hatte, beschloss er, per Velo zu einer Weltreise aufzubrechen. Von seiner Heimat Dunbar aus ging es durch Belgien, die Schweiz, Italien und Griechenland nach Bosnien.

Dort radelte er gerade einen Hügel hoch, als er ein klägliches Miauen hörte: Ein kleines ­Kätzchen verfolgte ihn und liess sich nicht verscheuchen. So nahm Nicholson das Tierchen mit in die nächste Stadt um abzuklären, ob es jemandem gehört. Doch das Büsi war herrenlos – und als es auf seiner Schulter einschlief, beschloss der 31-Jährige, es in einem Körbchen am Lenker auf seine weitere Reise mitzunehmen.