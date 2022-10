Swiss Indoors: Schweizer Tennis-Festspiele in Basel – Wawrinka schafft Coup gegen Ruud

Was für ein Erfolg für Stan Wawrinka! Der 3-fache-Grand-Slam-Champion landet bei den Swiss Indoors einen grossen Coup und schlägt Weltnummer 3 Casper Ruud in zwei Sätzen! Den ersten Satz holt der Romand mit 6:4 und auch im zweiten Durchgang zieht er mit dem selben Endresultat eiskalt durch.

Stricker siegt bei Debüt

«Domi, Domi», schallte es durch die Basler St. Jakobshalle, während dem erstmaligen Auftritt von Tennis-Youngster Dominic Stricker (ATP 129) an den Swiss Indoors. Der 20-Jährige siegte in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy (ATP 34) in zwei Sätzen und zeigte dabei grosse Nervenstärke.

Cressy mit zwei Doppel-Fehlern im Tie-Break

«Maxime hat ein ekliges Spiel und will, dass man ein bisschen durchdreht», analysierte Stricker die Serve-and-Volley-lastige Spielweise seines Auftaktgegners vor dem Match. Cressy misslang dann aber der Service in den entscheidenden Momenten, als er im Tie-Break des ersten Satzes gleich zwei Doppel-Fehler beging.

Im zweiten Satz legte Stricker im Vergleich zum ersten Durchgang nochmals eine Schippe drauf und breakte den US-Amerikaner bei 3:2. Am Ende heisst es 7:6 und 6:3, für den Schweizer, der nun in der zweiten Runde auf den Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 15) trifft. Als zweiter Schweizer ist am Dienstag Stan Wawrinka (ATP 194) an der Reihe. Der Romand trifft auf den Norweger Casper Ruud (ATP 3).