Schweizer Triumph beim Swiss Open - Stricker und Hüsler holen sich in Gstaad den Doppel-Titel

Für Beide ist dies der jeweils erste ATP-Titel in ihrer Karriere.

Grenzenloser Jubel bei Dominic Stricker und Marc-Andrea Hüsler. Die beiden Schweizer holen sich den Doppel-Titel in Gstaad.

Am Sonntag fanden beim ATP-250 Turnier in Gstaad die Finalspiele statt.

Was für eine Woche für Dominic Stricker und Marc-Andrea Hüsler in Gstaad. Die beiden Schweizer Tennisprofis schieden beim Swiss Open im Einzel beide jeweils in der ersten Runde aus, holen sich im Doppel zusammen aber sensationell den Turniersieg. Der 18-jährige Berner und der 25-jährige Zürcher schlugen im Final das polnische Duo Jan Zielinski/Szymon Walkow mit 6:1, 7:6 (9:7).