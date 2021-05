Brittnau AG - Strolchenfahrt endet mit Totalschaden

Um 4.30 Uhr fuhr ein Range Rover in Brittnau AG nach einer Linkskurve frontal in ein Mehrfamilienhaus.

In Brittnau, im Kanton Aargau, kollidiert am frühen Samstagmorgen ein SUV frontal mit einem Steinbrunnen und einer Holzarkade.

Am frühen Samstagmorgen kam es im aargauischen Brittnau zu einem Selbstunfall. Ein Geländewagen geriet in einer Linkskurve innerorts ausser Kontrolle, kollidierte mit dem Unterstand eines Mehrfamilienhauses und hob dabei sogar einen Steinbrunnen aus der Verankerung. Der Unfall ereignete sich ca. um 4.30 Uhr. Im Auto sassen gemäss 20-Min-News-Scouts teils minderjährige Jugendliche, das Fahrzeug – ein Range Rover – gehört laut ihnen dem Vater des 18-jährigen Fahrzeuglenkers. Keine der beteiligten Personen sei beim Unfall verletzt worden, gibt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage bekannt.

«Ich kann Ihnen gleich sagen: Ich habe keinen Führerausweis»

Der Unfall ereignete sich in einer starken Linkskurve auf der Dorfstrasse. Das Fahrzeug war auf der Stengelbacherstrasse vom gleichnamigen Nachbardorf her kommend in die Strasse eingebogen. Zuerst kollidierte der Range Rover mit dem Brunnen, der vor einem Mehrfamilienhaus steht. Gleichzeitig wurden auch zwei Holzsäulen, die das Vordach des Hauses tragen, beschädigt. Es entstand ein grosser Sachschaden.