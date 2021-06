«Jetzt habt ihr die Cover-Story» - Strolchenfahrt-Video von Teenager (16) im Porsche Cayenne geht viral

In der nächsten Einstellung sieht man den Porsche in der Hauswand.

Geschehen ist der Unfall in der Nacht auf vergangenen Samstag in St. Moritz. Ein 16-jähriger Italiener hat laut Polizei das Auto seines Vaters entwendet und unternahm mit vier Kollegen eine sogenannte Strolchenfahrt. In einer Kurve scheint er die Beherrschung über den Porsche verloren zu haben und krachte in eine Hauswand.