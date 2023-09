Strom 2024 erneut teurer: Das sind die Gründe für die hohen Preise

1 / 9 Nach 2023 wird der Strom auch nächstes Jahr wieder teurer. 20min/Matthias Spicher Wie tief die Konsumentinnen und Konsumenten in die Tasche greifen werden müssen, wird am Dienstag bekannt gegeben. 20min/Anna Bila Im Median dürften die Anbieter aber über zwölf Prozent draufschlagen. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Nach heftigen Strompreiserhöhungen auf dieses Jahr hin müssen Schweizerinnen und Schweizer auch nächstes Jahr tiefer in die Tasche greifen.

Am Dienstag wird die Elektrizitätskommission bekannt geben, wie viel höher die Strompreise ausfallen werden.

Bei der Hälfte der 600 Versorger dürften deutlich über zehn Prozent draufgeschlagen werden.

Die Branche gibt die anhaltende europäische Energiekrise als Grund dafür an.

Der Konsumentenschutz tobt und kritisiert die hohen Gewinne der Stromriesen.

Auch ein Energiemarktexperte mahnt: Die Schweiz sei keine Tiefpreisinsel mehr und müsse sich der Diskussion über eine Strommarktliberalisierung öffnen.

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) wird am Dienstag höhere Strompreise für das Jahr 2024 ankünden – die Frage ist nur noch, wie viel höher sie ausfallen werden. 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wieso und um wie viel steigen die Strompreise 2024?

Das sagt der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)

«Hauptgrund ist die anhaltende europäische Energiekrise. Erstens mussten die Versorger trotz der sehr hohen Marktpreise im Jahr 2022 Energie für das Jahr 2024 einkaufen. Zweitens lagen die Strompreise in den letzten Monaten deutlich über den Werten von Anfang 2021. Und drittens fliessen 2024 erstmals die Kosten für die ‹Winterreserve›, die der Bundesrat 2022 beschlossen hat, in die Rechnung ein.»

Im Juni ging der VSE von einer Erhöhung im Median von zwölf Prozent aus, sprich: bei der Hälfte der Versorger um mehr als zwölf Prozent, bei der anderen um weniger als zwölf Prozent. «Zu diesem Zeitpunkt waren aber die Netznutzungstarife noch nicht bekannt. Deshalb dürfte die Erhöhung im Median höher ausfallen als zwölf Prozent», sagt Mediensprecher Julien Duc.

Das sagt Norbert Rücker, Energieexperte bei Julius Bär

«Die Strompreise in Europa sind letztes Jahr aufgrund der Gaspreise explodiert. Während in Europa der Strom wieder günstiger wird, geht es bei uns in eine andere Richtung. Unsere Versorger sichern sich im Herbst am Markt ab. Letztes Jahr war diese Absicherung enorm teuer, was jetzt zu hohen Preisen führt. Da wir bei Haushalten nur jedes Jahr Tarifanpassungen haben, kommt die dicke Post mit grosser Verzögerung.»

Wieso sind die Erhöhungen lokal so unterschiedlich?

Das sagt der VSE

«Es gibt über 600 Grundversorger in der Schweiz. Der Strompreis eines Versorgers hängt von der Strombeschaffung ab. Entweder verfügt er über eigene Produktionsanlagen oder er muss den Strom am Grosshandelsmarkt einkaufen. Weiter spielt es eine Rolle, ob er dort kurz- oder langfristige Verträge hat. So kommen über 600 verschiedene Tarife zustande.»

Das sagt der Experte

«Eigene Kraftwerke und verschiedene Strategien der Absicherung sorgen für grosse Unterschiede. Die teils gemeindegeführten Versorger haben natürlich auch verschiedene Niveaus von Professionalität.»

Muss ich jetzt jedes Jahr mit höheren Preisen rechnen?

Das sagt der VSE

«Aktuell sind die Preise am Grosshandelsmarkt nicht mehr ganz so hoch. Das wirkt sich aber erst 2025 auf die Rechnung aus, weil der Einkauf im Voraus erfolgt und die Tarife, die jetzt bekannt gegeben werden, für das ganze nächste Jahr gelten. Die kurz- und mittelfristige Entwicklung ist ungewiss, zumal die europäische Energiekrise noch nicht ausgestanden ist.»

Das sagt der Experte

«Die Strompreise sollten wieder fallen, wie es auf dem Markt und im Rest Europas schon passiert ist, aber erst ab 2025. Die Möglichkeiten sind leider unfair verteilt: Hausbesitzer können mit Solaranlagen die Kosten senken. Firmen, die am liberalisierten Markt aktiv sind, ihren Anbieter also frei wählen können, profitieren.»

Kann ich mich gegen die höheren Preise wehren oder sie umgehen?

Das sagt der VSE

Als Privatperson nicht. «Alle Privatpersonen, Haushalte und KMU mit einem jährlichen Stromverbrauch unter 100 Megawattstunden befinden sich in der Grundversorgung. Sie werden vom lokalen Grundversorger versorgt und können den Stromlieferanten nicht frei wählen.»

Das sagt der Experte

«Die Debatte um die Liberalisierung wird in der Schweiz gescheut, obwohl die freie Wahl des Anbieters bei einer sorgfältigen Umsetzung tiefere Kosten bringen würde. Es ist erstaunlich, dass der Rückgang der Strompreise für Haushalte in Europa bei uns kaum Beachtung findet. Neukunden zahlen in Deutschland mittlerweile wieder 30 Cent pro Kilowattstunde. Die Schweiz ist keine Tiefpreisinsel mehr.»



Konsumentenschutz schiesst gegen Stromriesen Der Schweizer Konsumentenschutz fordert in einem offenen Brief von SVP-Bundesrat Albert Rösti einen runden Tisch: Die grossen Schweizer Stromanbieter schrieben Milliardengewinne, bezahlen täten die Haushalte, heisst es in einer Mitteilung. Die Strombranche und ihre Kunden müssten an einen Tisch gebracht werden mit dem Ziel, die Privathaushalte finanziell zu entlasten. «Es ist Zeit zu handeln, denn die Lage spitzt sich immer mehr zu: Neben den Stromtarifen steigen auch die Krankenkassenprämien, die ÖV-, Post- und Telekomtarife und die Preise für Lebensmittel und Konsumgüter», sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin beim Schweizer Konsumentenschutz.